Цены на газ в Европе взлетели до $320 за тысячу кубометров (обновлено)

Цена газа с поставкой в пятницу на хабе TTF в Нидерландах выросла до $320 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 13 января (тогда европейская цена взлетала до $335 вслед за ажиотажным всплеском котировок в Азии).

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $242 за тысячу кубометров, передает Интерфакс-Украина.

Повышение температуры воздуха до летних уровней не повлияло на цены, но немного увеличило возможности европейских газовиков направлять газ на закачку в подземные хранилища. В минувшие выходные европейская отрасль немного увеличила закачку, пользуясь снижением спроса со стороны промышленности. Однако текущий уровень запасов в ПХГ Европы (30,99%) находится на 13,11 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет и только на 2 пункта превышает исторический минимум запасов на этот день года.

В свою очередь глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон отмечает, что на европейском рынке наблюдается значительный спрос на газ, но российский "Газпром" не спешит увеличивать поставки.

"Украинская ГТС готова полностью удовлетворить потребности европейских потребителей в дополнительном транзите газа из РФ для возобновления запасов газа в европейских ПХГ. ЕС должен бороться против монополизации путей поставок и требовать от "Газпрома" переноса мест передачи газа на границу Украина-РФ и ликвидации монополии "Газпрома" на экспорт газа газопроводами с РФ", – сообщил Макогон на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, ранее "Оператор ГТС Украины" объявил аукцион на дополнительную прокачку газа в Европу на май в объеме в половину от величин текущих поставок: 64 млн куб. м в сутки сверх текущей прокачки в 124 млн кубов. В тот же день цена газа упала, однако затем в момент завершения проигнорированного "Газпромом" и несостоявшегося аукциона цена отскочила к прежним высотам и продолжила рост.