Мошенники продавали поддельную вакцину Pfizer по $250 за дозу, – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила международную преступную группировку, которая продавала поддельную "вакцину" от коронавируса.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники утверждали, что могут поставлять вакцину от американской компании Pfizer. На деле они занимались мошенничеством и не имели никакого отношения к оригинальной продукции.

В состав группировки входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне. Они размещали рекламу о функционировании предприятий, которые как бы имеют возможность поставлять вакцину от Pfizer

"Чтобы убедить клиентов в наличии вакцин, члены преступной группировки предоставляли потенциальным покупателям поддельные гарантийные листы от украинских банков. Среди прочего, там были указаны расчетные счета для перевода денег, открытые на граждан Украины. Стоимость одной фейковой "вакцины" составляла $250", – говорится в сообщении.

СБУ установила, что злоумышленники работали, прежде всего, на клиентов из РФ и Индии. Дельцы получили "предоплату" на тысячи долларов.

В Службе напомнили, что в соответствии с политикой американской компании "Пфайзер Продактс Инк" поставки вакцины против COVID-19 осуществляются по контрактам, заключенным между компаниями группы Pfizer и государством.