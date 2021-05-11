Авиатрафик над Украиной в апреле вырос на 476%, – "Украэрорух"

В апреле в воздушном пространстве Украины был выполнен 13 661 рейс, которые обслуживал "Украэрорух", что на 476% больше, чем в апреле 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного предприятия обслуживания воздушного движения ("Украэрорух").

"По сравнению с апрелем 2020 года, с периодом разгара распространения пандемии в мире и введения в Украине карантинных ограничений, в частности прекращения полетов гражданской авиации, апрельский объем авиарейсов этого года демонстрирует небывалый рост – на 476,4%. Однако, реалистичную динамику дает сравнение с соответствующим периодом 2019 года – авиатрафик апреля 2021 года на 43,4% меньше", – говорится в сообщении.

Украинские авиакомпании в апреле выполнили 5 062 полета (на 40,8% меньше, чем в апреле 2019 года), иностранные компании выполнили 8 599 полетов (меньше на 44,9%).

По типам полетов воздушный трафик разделился так: внутренние рейсы – 1 945 (на 24,6% меньше, чем в апреле 2019 года), международные рейсы – 6 875 (-46,1 %), транзитные рейсы – 4 841 (-45 %).

"Оптимистический сценарий международных экспертов по восстановлению авиатрафика корректирует новая волна пандемии в мире. Однако можно заметить, что в марте-2021 в воздушном пространстве, за которое отвечает Украина, было выполнено 12 160 рейсов. Таким образом, с началом летней навигации прирост авиатрафика в апреле по сравнению с мартом составляет 12,3% – на полторы тысячи рейсов больше", – отмечают в "Украэрорухе".

По словам руководителя госкомпании Андрея Ярмака, в Украине динамика возобновления полетов лучше, чем в среднем по странам Евроконтроля.

"Мы, как и вся авиационная отрасль, ждем введения паспорта вакцинации, постепенной либерализации карантина во всем мире и активного сезона летних отпусков", – добавил он.

Напомним, авиатрафик над Украиной в марте упал на 9%.