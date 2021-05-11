Количество компаний чиновников за пять лет увеличилось на 3 тысячи, – "Опендатабот"

За последние пять лет количество компаний, связанных с чиновниками, выросла на 3 тысячи: в 2016 году в декларациях фигурировало 16 117 компаний, в 2020 году – 19 118.

Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".

Отмечается, что состав чиновников постоянно меняется, соответственно и перечень связанных бизнесов ежегодно выходит разный. Всего за пять лет в декларациях имущественного состояния были указаны 42 262 компании.

Также указывается, что закон не запрещает чиновникам владеть бизнесом и быть конечными бенефициарами, но требует передавать корпоративные права в управление лицам, не являющимся собственнику близкими родственниками.

"Каждый предприниматель самостоятельно решает, сотрудничать ли ему с компаниями, принадлежащим чиновникам. Но следует понимать потенциальные репутационные риски и тот факт, что сотрудничество может оборваться после выборов или смены чиновника", – отметил руководитель корпоративных продуктов "Опендатабота" Федор Сафир.