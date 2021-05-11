Нацбанк в апреле исключил из реестров 45 небанковских финучреждений

В апреле количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось с 2002 участников до 1971.

Такое значительное уменьшение связано с принудительным исключением тех участников, у которых не было ни одной лицензии, сообщает пресс-служба Национального банка. Также в апреле регулятор принял решение о регистрации 12 новых финансовых и 2 лизинговых компаний.

В то же время 4 ломбарда, 18 финкомпаний, 5 кредитных союзов, 16 страховых компаний и два страховых брокера были исключены из реестров. В частности, 28 компаний были исключены, так как не имели ни одной действующей лицензии.

Кроме того, Нацбанк отменил регистрацию внутрибанковской платежной системы "Гроші блискавкою" от АО "Кредобанк".

На данный момент небанковский рынок состоит из 173 рисковых (non-life) и 19 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 288 ломбардов, 311 кредитных союза, 146 лизинговых компаний, 971 финансовой компании, 63 страховых брокеров.

На платежном рынке работает 37 платежных систем, созданных резидентами, и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

Также в апреле в Нацбанк поступило 537 запросов от участников рынка. Наибольшее их количество касалось финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей – 450. Количество запросов относительно кредитных союзов составило 27 и страховщиков – 60.

В НБУ добавили, что в апреле на 54% увеличилось количество запросов на аннулирование лицензий. В то же время было выдано почти вдвое больше лицензий, чем в марте.