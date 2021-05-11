"Укрзализныця" впервые за год получила прибыль

АО "Укрзализныця" по итогам апреля получило 35 млн грн прибыли.

Это первый положительный финансовый результат после 12 месяцев убыточных показателей, сообщил исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

"К сожалению, кризисные явления в мировой и украинской экономике, которые начались в марте прошлого года, пандемия коронавируса и сокращение объемов перевозок длительное время сдерживали развитие "Укрзализныци", однако мы сломали эту негативную тенденцию", – цитирует его пресс-служба компании.

По его словам, такой результат был достигнут благодаря внедрению антикризисного плана без поднятия грузовых тарифов или уменьшения налогового груза на компанию. Также Юрик напомнил, что по итогам 2020 года "Укрзализныця" перечислила в бюджеты всех уровней и фондов 25 млрд грн.

Напомним, по итогам 2020 года "Укрзализныця" получила чистый убыток в размере 11,9 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 года прибыль компании составила 2,99 млрд грн.