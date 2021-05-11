Совет нацбезопасности насчитал в Украине 13 олигархов, – Данилов
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны", передает Интерфакс-Украина.
"На крайнем заседании Совета нацбезопасности и обороны президент дал задание аппарату Совета национальной безопасности, Антимонопольному комитету, Офису президента разработать закон про олигархов, которые на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы", – сказал он.
Как отметил Данилов, "в СНБО имеют ввиду 13 персон, которых можно с уверенностью отнести к среде олигархов по тем критериям, которые рассчитываются в СНБО". В то же время, он не уточнил, о ком идет речь.
Напомним, 15 апреля президент Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил об инициативе по разработке законопроекта в отношении олигархов с целью ограничения их влияния на политику и принятие законов в Украине.
По его словам, "воздействия олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику Украины, на законы, на Верховную раду допускать больше нельзя".