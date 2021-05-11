Совет нацбезопасности насчитал в Украине 13 олигархов, – Данилов

Президент Владимир Зеленский поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО), Антимонопольному комитету и Офису президента разработать закон про олигархов, к ним в стране относят 13 человек.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны", передает Интерфакс-Украина.

"На крайнем заседании Совета нацбезопасности и обороны президент дал задание аппарату Совета национальной безопасности, Антимонопольному комитету, Офису президента разработать закон про олигархов, которые на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы", – сказал он.

Как отметил Данилов, "в СНБО имеют ввиду 13 персон, которых можно с уверенностью отнести к среде олигархов по тем критериям, которые рассчитываются в СНБО". В то же время, он не уточнил, о ком идет речь.

Напомним, 15 апреля президент Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил об инициативе по разработке законопроекта в отношении олигархов с целью ограничения их влияния на политику и принятие законов в Украине.

По его словам, "воздействия олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику Украины, на законы, на Верховную раду допускать больше нельзя".