Нацполиция закупила 382 автомобиля на 214 миллионов

Национальная полиция Украины договорилась о закупке 382 автомобилей специального назначения разного типа на общую сумму в 214,2 млн грн.

Как свидетельствуют данные портала ProZorro, согласно договорам от мая 2021 года, по результатам тендеров департамент управления имуществом договорился с ООО "Спец-Ком-Сервис" о закупке 300 легковых автомобилей спецназначения типа универсал (кроссовер) на базе Renault Duster по 560 тыс. грн каждый и пяти автомобилей спецназначения повышенной проходимости типа пикап на базе Isuzu D-MAX по 874,4 тыс. грн каждый, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, с ООО "Автосамит ЛТД" Нацполиция договорилась о закупке 40 легковых автомобилей спецназначения типа седан на базе Toyota Corola по 565,2 тыс. грн каждый и 30 легковых автомобилей спецназначения типа седан на базе Toyota Corola по 516,1 тыс. грн каждый, с ООО "Торговый дом "УКРЛАДА" о закупке 7 легковых автомобилей спецназначения типа универсал на базе Fiat Doblo по 535,5 тыс. грн каждый.

Напомним, в апреле Национальная полиция Украины договорилась о закупке 100 легковых автомобилей специального назначения на базе Renault Duster на 56,5 млн грн.