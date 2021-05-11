Украина запустит в космос семь спутников до 2025 года, – Госкосмос (обновлено)

Расходы на реализацию новой космической программы на 2021-2025 годы составляют 15 млрд грн из государственного бюджета, в рамках ее реализации планируется запустить в космос 7 спутников.

Об этом заявил председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, передает Укринформ.

"Общие затраты на реализацию космической программы из государственного бюджета составляют 15 млрд грн на пять лет", – сказал Тафтай.

По его словам, в программе также предусмотрена возможность поддержки космической отрасли за счет средств инвесторов и заказчиков.

"В рамках реализации новой космической программы мы ставим перед собой очень амбициозные цели. Например, создание спутниковой группировки и запуск этих космических аппаратов на орбиту. Кроме "Січ-2-30", мы планируем запустить еще шесть спутников. "Січ-2-30" будет первым из этой группировки", – сказал глава Госкосмоса.

Тафтай добавил, все спутники будут ориентированы на дистанционное зондирование Земли, то есть фотографирование поверхности Земли из космоса. При этом, работа спутников направлена, в частности, на выполнение оборонных и экономических целей.