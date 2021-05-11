Дефицит Пенсионного фонда достиг 7,6 миллиарда

Дефицит Пенсионного фонда Украины за январь-апрель 2021 года составил 7,6 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

Так, доходы за указанный период составили 159,6 млрд грн, а расходы – 167,2 млрд грн.

Из общего дохода 56,1 млрд грн составили средства государственного бюджета, 103,5 млрд грн – собственные доходы фонда, в том числе 9,6 млрд грн, полученные из госбюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса.

Также отмечается, что за апрель общие доходы ПФУ составили 42,9 млрд грн, расходы – 43,1 млрд грн.

Ранее сообщалось, что на финансирование майских пенсий предусмотрено 15,9 млрд грн.

Напомним, дефицит Пенсионного фонда в первом квартале превысил 7 млрд грн.