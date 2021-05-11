СБУ проводит обыски в особняке Медведчука по делу о госизмене (обновлено)

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные действия в доме народного депутата (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"), лидера Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука.

Об этом сообщили Интерфакс-Украина в пресс-службе СБУ.

"Обыски проходят. Исчерпывающие комментарии по этому поводу будут предоставлены позже", – сообщили агентству.

Как уточнил источник, обыски проходят в нескольких местах.

В свою очередь генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на завладение природными ресурсами по статьям 111 и 348 Криминального кодекса.

"По результатам изучения собранных материалов дела, я пришла к выводу о необходимости взять на себя ответственность сообщить этим "парламентариям" о подозрении. Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса из свидетелей на подозреваемых. Итак, народные депутаты М. и К. подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму", – написала Венедиктова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что по результатам обысков, местонахождение "нардепа М." не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры для его установления и вручения ему ходатайство о содержании под стражей.

Венедиктова уточнила, что речь идет о признании Крыма частью другого государства, участии в передаче ценных документов, касающихся украинских недр, запасы которых оцениваются в 38 млрд грн, приобретении украинской собственности, которая по праву принадлежит гражданам Украины, раскрытии сведений, содержащих гостайну.

В свою очередь в пресс-служба партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" подтвердили проведение обысков в особняке Виктора Медведчука, у члена политсовета партии Тараса Козака и в здании офиса партии, а также выдвижение им подозрений.

Как сообщалось, 25 марта Служба безопасности Украины провела обыски в офисах Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - Право народа", лидером которой является Виктор Медведчук, сообщил источник в правоохранительных органах.

26 марта украинские правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1. ст. 111 Уголовного кодекса Украины) и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2. ст. 110 УК Украины) трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор".

По информации правоохранителей, подозреваемые участвовали в организации и проведении так называемого "референдума" на территории Крымского полуострова, чем способствовали его дальнейшей оккупации Российской Федерацией.