Конституционный Суд определил дату рассмотрения дела о назначении членов НКРЭКУ

Большая палата Конституционного суда на пленарном заседании 18 мая рассмотрит конституционное представление 50 народных депутатов о соответствии Основному закону некоторых норм заключительных и переходных положений закона о внесении изменений в некоторые законы, касающиеся обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг, и некоторых указов президента.

Об этом говорится в сообщении Конституционного суда.

"[18 мая состоится] рассмотрение дела по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) пунктов 3, 4 раздела II "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг" некоторых указов президента Украины в форме письменного производства (открытая часть пленарного заседания)", - сказано в сообщении.

В частности, по мнению авторов конституционного представления от 3 ноября 2020 года, не соответствуют Конституции Украины указы президента о назначении членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг ((НКРЭКУ, от 29 мая 2018 года и 29 октября 2019 года).

Как сообщалось, представление о несоответствии Конституции Украины президентских указов о назначении членов НКРЭКУ от 3 ноября поступило в КС.

В представлении парламентарии просят признать неконституционными указы 2018-2019 годов о назначении семи членов НКРЭКУ - Елены Антоновой, Дмитрия Коваленко, Оксаны Кривенко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабий, Валерия Тарасюка и Алексея Магды.

Депутаты также просят признать неконституционными норму переходных положений закона "О НКРЭКУ" №1540-VIII от 2016 года о полномочиях президента обеспечивать устойчивую деятельность НКРЭКУ, а также два пункта из переходных положений закона №394-IX об изменениях в закон об обеспечении конституционных принципов в сфере енергетики и коммунальных услуг от 2019 года, которые касаются деятельности указанных членов НКРЭКУ.