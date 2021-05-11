Компания "Галподшипник" заявляет об очередной информационной атаке со стороны конкурентов

Не так давно один из крупнейших в Украине дистрибьюторов подшипников, приводных комплектующих и оборудования для промышленности – компания "Галподшипник" – опубликовала на своем сайте сообщение об информационной атаке на них со стороны конкурентов.

"Компания "Галподшипник" сообщает об очередной попытке наших харьковских конкурентов вмешаться в работу компании и скомпрометировать наши доброе имя и деловую репутацию. На этот раз, как инструмент информационной атаки, был избран проплаченный, заказной пост в социальной сети Facebook от так называемого эксперта, который на следующий день был перепечатан на нескольких сомнительных сайтах, владельцы которых неизвестны", – говорится в заявлении.

В своем сообщении руководство компании обращает внимание на то, что это уже далеко не первая попытка конкурентов разрушить их бизнес, который они строят с 1992 года.

"Мы заявляем, что эта информационная атака является делом рук наших харьковских конкурентов – компании, которая с 2015 года пытается уничтожить "Галподшипник" и стать монополистом на рынке подшипников и приводных комплектующих. Для этого они использовали различные методы: вместе с харьковской полицией фабриковали дела против нас (мы честно и в правовом поле доказали абсурдность всех обвинений, последние из которых были сняты в 2019 году), распространяли фейковую информацию в медиапространстве и среди наших клиентов", – сказано в сообщении.

Теперь же, после предыдущих неудачных попыток, конкуренты решили зайти с другой стороны. Они пытаются дискредитировать "Галподшипник" в глазах поставщиков и заставить их лишить компанию официального дистрибьюторства.

"Они делают ставку на высокое доверие западных компаний к медиа и на их слабое понимание реалий украинского информационного поля. Таким образом, распространяя ложную информацию на различных мусорных сайтах и через псевдоэкспертов, они пытаются давить на наших европейских партнеров риском репутационных потерь от сотрудничества с "скомпрометированной" компанией", – так объясняют действия своих конкурентов в компании "Галподшипник".

Как уже было сказано выше, конечная цель этой атаки – стать монополистом на рынке подшипников премиум-качества. Компания "Галподшипник" предостерегает представителей украинской промышленности и обращает внимание на те риски, которые эта ситуация несет и для них.

"Наличие конкуренции – это гарантия адекватных цен и сервиса для клиентов со стороны поставщиков. И наоборот – монопольное положение одного из поставщиков ставит клиентов в зависимую позицию. На сегодня ситуация на рынке подшипников такова, что компания Галподшипник является чуть ли не единственным поставщиком, который реально может сдерживать аппетиты нашего харьковского конкурента и навязывать ему нормальную, здоровую конкуренцию – и это, пожалуй, главная причина, почему уже шестой год подряд они задействуют все возможные ресурсы, чтобы уничтожить нас", – сказано в сообщении.

"Конечно, борьба за клиентов – это нормально, это лучший драйвер для развития бизнеса. Вопрос – в инструментах ведения такой борьбы. Кто-то это делает честно и открыто: пытается предложить лучшие цены, более качественный сервис, еще что-то придумывает. А кто-то – просто проплачивает заказные материалы и публикации, а затем рассылает это клиентам и другим контрагентам своего конкурента. И в этой борьбе мы для себя видим два важных направления. Во-первых, юридически отстаивать и защищать свою деловую репутацию. Во-вторых, максимально распространять эту информацию и показывать людям истинное лицо наших конкурентов, с которыми до сих пор многие из украинских предприятий продолжают работать, тем самым поощряя их к дальнейшему произволу", – так, на наш запрос, прокомментировал ситуацию CEO компании "Галподшипник" Александр Тильман.

Он уверяет, что его компания всегда ведет бизнес честно и прозрачно и не имеет никакого отношения к описанным в этих заказных материалах схемам – как и к любым другим неправомерным действиям. Компания планирует отстаивать и защищать свою репутацию и уже подала иск о защите деловой репутации против блогера, который разместил сообщение на своей FB-странице.

Также компания просит клиентов и партнеров по всем возникающим вопросам о деятельности компании Галподшипник обращаться за официальными комментариями на e-mail: [email protected].

Полный текст сообщения от руководства компании Галподшипник читайте здесь.