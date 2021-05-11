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Компания "Галподшипник" заявляет об очередной информационной атаке со стороны конкурентов

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Не так давно один из крупнейших в Украине дистрибьюторов подшипников, приводных комплектующих и оборудования для промышленности – компания "Галподшипник" – опубликовала на своем сайте сообщение об информационной атаке на них со стороны конкурентов.

Компания Галподшипник заявляет об очередной информационной атаке со стороны конкурентов 01

"Компания "Галподшипник" сообщает об очередной попытке наших харьковских конкурентов вмешаться в работу компании и скомпрометировать наши доброе имя и деловую репутацию. На этот раз, как инструмент информационной атаки, был избран проплаченный, заказной пост в социальной сети Facebook от так называемого эксперта, который на следующий день был перепечатан на нескольких сомнительных сайтах, владельцы которых неизвестны", – говорится в заявлении.

В своем сообщении руководство компании обращает внимание на то, что это уже далеко не первая попытка конкурентов разрушить их бизнес, который они строят с 1992 года.

"Мы заявляем, что эта информационная атака является делом рук наших харьковских конкурентов – компании, которая с 2015 года пытается уничтожить "Галподшипник" и стать монополистом на рынке подшипников и приводных комплектующих. Для этого они использовали различные методы: вместе с харьковской полицией фабриковали дела против нас (мы честно и в правовом поле доказали абсурдность всех обвинений, последние из которых были сняты в 2019 году), распространяли фейковую информацию в медиапространстве и среди наших клиентов", – сказано в сообщении.

Теперь же, после предыдущих неудачных попыток, конкуренты решили зайти с другой стороны. Они пытаются дискредитировать "Галподшипник" в глазах поставщиков и заставить их лишить компанию официального дистрибьюторства.

"Они делают ставку на высокое доверие западных компаний к медиа и на их слабое понимание реалий украинского информационного поля. Таким образом, распространяя ложную информацию на различных мусорных сайтах и через псевдоэкспертов, они пытаются давить на наших европейских партнеров риском репутационных потерь от сотрудничества с "скомпрометированной" компанией", – так объясняют действия своих конкурентов в компании "Галподшипник".

Как уже было сказано выше, конечная цель этой атаки – стать монополистом на рынке подшипников премиум-качества. Компания "Галподшипник" предостерегает представителей украинской промышленности и обращает внимание на те риски, которые эта ситуация несет и для них.

"Наличие конкуренции – это гарантия адекватных цен и сервиса для клиентов со стороны поставщиков. И наоборот – монопольное положение одного из поставщиков ставит клиентов в зависимую позицию. На сегодня ситуация на рынке подшипников такова, что компания Галподшипник является чуть ли не единственным поставщиком, который реально может сдерживать аппетиты нашего харьковского конкурента и навязывать ему нормальную, здоровую конкуренцию – и это, пожалуй, главная причина, почему уже шестой год подряд они задействуют все возможные ресурсы, чтобы уничтожить нас", – сказано в сообщении.

"Конечно, борьба за клиентов – это нормально, это лучший драйвер для развития бизнеса. Вопрос – в инструментах ведения такой борьбы. Кто-то это делает честно и открыто: пытается предложить лучшие цены, более качественный сервис, еще что-то придумывает. А кто-то – просто проплачивает заказные материалы и публикации, а затем рассылает это клиентам и другим контрагентам своего конкурента. И в этой борьбе мы для себя видим два важных направления. Во-первых, юридически отстаивать и защищать свою деловую репутацию. Во-вторых, максимально распространять эту информацию и показывать людям истинное лицо наших конкурентов, с которыми до сих пор многие из украинских предприятий продолжают работать, тем самым поощряя их к дальнейшему произволу", – так, на наш запрос, прокомментировал ситуацию CEO компании "Галподшипник" Александр Тильман.

Он уверяет, что его компания всегда ведет бизнес честно и прозрачно и не имеет никакого отношения к описанным в этих заказных материалах схемам – как и к любым другим неправомерным действиям. Компания планирует отстаивать и защищать свою репутацию и уже подала иск о защите деловой репутации против блогера, который разместил сообщение на своей FB-странице.

Также компания просит клиентов и партнеров по всем возникающим вопросам о деятельности компании Галподшипник обращаться за официальными комментариями на e-mail: [email protected].

Полный текст сообщения от руководства компании Галподшипник читайте здесь.

Джерело:  Галподшипник
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