"Борисполь" заплатит 135 миллионов за питание для вип-пассажиров собственнику сети "Шоколадница"

Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" 7 мая по результатам тендера заключило соглашение с ООО "Галерея-Алекс" на предоставление услуг питания для пассажиров "Премьер VIP зала" и бизнес залов стоимостью 135 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно тендерной документации, стоимость питания составит 270 грн на одного пассажира. В целом планируется обслуживание 50 тыс. пассажиров "Премьер VIP-зала" и 450 тыс. в бизнес-залах. Услуги заказаны до июля 2022 года.

Учредителем ООО "Галерея-Алекс" указан кипрский офшор "Шокоип лимитед" и киевлянин Андрей Громницкий. Этот же офшор является учредителем ООО "Сеть кофеен "Шоколадница", которым руководит Громницкий. В украинском реестре бенефициаром "Шокоип лимитед" указана Виктория Вальчева с Кипра.

Офшору "Шокоип лимитед" в России также принадлежит торговая марка "Любимая Шоколадница".

"Шоколадница" – это одна из крупнейших в России сетей кофеен.

Единственным допущенным к участию конкурентом победителя тендера было ООО "Украинско-португальское общество "Каравелла" Елены Мясниковой.

Также заявки на участие подавали ООО "Тиди лтд" и ООО "Санеко Гурмэ". Однако первая фирма вообще не предоставила тендерного обеспечения, а вторая подала проблемный акт Госпродпотребслужбы по итогам обследования ее складского помещения.

ООО "Тиди лтд" – это новая черниговская фирма, зарегистрированная лишь в декабре 2020 года на Владимира Лещинского, Кирилла Клименко и Елену Юданову.

В свою очередь неизменным подрядчиком "Борисполя" по услугам питания с 2016 года было одноименное ООО "Тиди лтд" также из Чернигова, которое также принадлежит Лещинскому, Клименко и Зое Бормотовой. Это частное предприятие было создано в июле 2013 года Оксаной Юраковой – экс-супругой экс-депутата Киево-Святошинского райсовета Киевской области (УДАР) Александра Юракова. В 2005-2008 годах Юраков был советником министра транспорта и заведовал секретариатом транспортного комитета парламента.

В 2019 году АМКУ наказал ООО "Тиди лтд" за сговор на торгах по питанию пассажиров в VIP-зале аэропорта "Борисполь".