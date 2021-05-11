"Метинвест" увеличит уплату налога на прибыль в первом полугодии в 7 раз

Горно-металлургическая группа "Метинвест" в январе-июне 2021 года увеличит уплату налога на прибыль до 10,2 млрд грн, что в 7,4 раза выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в Государственной налоговой службе (ГНС).

В "Метинвесте" подтвердили информацию о существенном росте платежей по налогу на прибыль в первом полугодии.

"Предприятия группы "Метинвест" в первом полугодии 2021 года заплатят налог на прибыль, пополнив государственный бюджет на 10,2 млрд грн (для сравнения – в первом полугодии 2020 года уплаченный налог на прибыл составил около 1,4 млрд грн). Таким образом, по итогам полугодия выплаты налога на прибыль выросли в 7,4 раза. Это беспрецедентное увеличение налоговых выплат во время пандемии коронавируса позволит поддержать города, в которых работают предприятия "Метинвеста", своевременно и в полном объеме выплачивать заработные платы работникам коммунальной сферы и медикам", - сообщили в компании.

В группе напомнили, что "Метинвест" – один из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Так, в 2020 году компания увеличила выплату налогов на 5% – до 22,1 млрд грн по сравнению с 2019 годом.

Ранее группа сообщала, что за 15 лет своей работы перечислила в бюджеты всех уровней 165 млрд грн. Также сообщалось, что в начале распространения коронавируса Метинвест решил отказаться от налоговых каникул, предоставленных бизнесу, чтобы поддержать его во время пандемии.

Сумма налогов, выплаченных предприятиями группы в местные бюджеты в льготный период, превысила 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость). Это также позволило городам обеспечивать больницы всем необходимым, выплачивать зарплату работникам коммунальных предприятий и проводить противоэпидемические мероприятия.

Кроме того, криворожские предприятия Метинвеста – Ингулецкий, Центральный и Северный ГОКи – в июле-сентябре 2020 года перечислили в местные бюджеты подоходный налог и плату за землю в двойном размере. За этот период Метинвест дополнительно пополнил бюджеты всех уровней на 113 млн грн, из которых Кривой Рог получил 78 млн грн.

Группа Метинвест в 2020 году перечислила в бюджеты всех уровней 22,1 млрд грн налогов и сборов, что на 5% выше уровня 2019 года.

Метинвест – вертикально интегрированная горнодобывающая группа компаний, управляющая активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами Метинвеста являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы Метинвест.