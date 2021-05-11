Банк Ярославского ухудшил оценку прибыли в 6 раз

Банк "Кредит Днепр" по итогам 2020 года получил 41,4 млн грн чистой прибыли, тогда как предварительно заявлял о прибыли на сумму 252,4 млн грн.

Согласно отчетности банка, расходы на отчисления в резервы в 2020 году составили 682,6 млн грн "преимущественно под старый проблемный кредитный портфель", передает Finbalance.

Кроме того, в прошлом году банк получил убыток от переоценки инвестиционной недвижимости, право собственности на которую было получено по результатам претензионно-исковой работы с проблемной задолженностью, на 151,3 млн грн.

Согласно отчетности, эти убытки были компенсированы за счет поддержки акционерами банка путем безвозвратной финансовой помощи на 838 млн грн.

За первый квартал 2021 года банк декларирует прибыль в размере 196,2 млн грн. При этом в феврале-апреле "Кредит Днепр" получил безвозвратную финансовую помощь от связанного с акционером лица на 280 млн грн.

Отчисления в резерв под обесценение кредитов и средств в других банках в январе-марте 2021 года составляли 70,6 млн грн.

По результатам стресс-теста, проведенного в 2019 году, в банке "Кредит Днепр" по базовому макроэкономическому сценарию была установлена ​​потребность в капитале на 2,4 млрд грн, а по неблагоприятному макросценарию – на 3,8 млрд грн.

По данным банка, к концу 2019 года потребность в капитале по базовому макросценариев уменьшилась до 462 млн грн, а по неблагоприятному – до 1,64 млрд грн.

Как сообщалось, в августе 2020 года бизнесмен Александр Ярославский 3 августа приобрел 100% уставного капитала (3,59 млрд акций) банка "Кредит Днепр" у Виктора Пинчука.

По данным отчетности, чистая прибыль банка "Кредит Днепр" по итогам деятельности в 2019 году составила 309,9 млн грн, тогда как в 2018 году его чистый убыток составлял 551,5 млн грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов банк "Кредит Днепр" занимал 21 место (12,938 млрд грн) среди 75 действующих.