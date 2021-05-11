Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа в 7 раз

Министерство финансов на состоявшемся 11 мая аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 1,43 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие шестимесячные ОВГЗ были размещены на 480,11 млн грн при спросе 666,48 млн грн под 9% годовых, как и две недели назад.

Облигации сроком обращения полтора года были размещены на 496,16 млн грн под 11,2% годовых. При этом Минфин удовлетворил все поданные заявки.

Трехлетние ОВГЗ размещены на 451,28 млн грн под 12,30% годовых.

Как сообщалось, Министерство финансов на предыдущем аукционе по продаже ОВГЗ 27 апреля привлекло 10,36 млрд грн, существенно повысив ставки по ценным бумагам.