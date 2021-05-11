Перевозки грузов по Днепру выросли с начала года на 62%

По итогам четырех месяцев 2021 года грузовые перевозки по Днепру составили 3,12 млн тонн, что на 1,2 млн тонн больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины.

В течение января-апреля было осуществлено 3 465 рейсов против 1 694 рейсов в 2020 году (+104,5%). Основная доля грузов - строительные грузы, объемы транспортировки которых выросли на 126% и достигли 1,97 млн тонн.

На втором месте - зерновые грузы. Объем перевозки фактически равен показателям прошлого года и составляет 804,8 тыс. тонн (снижение на 2%). Кроме этого, по реке активно перевозят металлопродукцию. За четыре месяца 2021 года объемы перевозки металла по реке выросли на 68,3% и достигли 340 тыс. тонн.