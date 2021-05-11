Выручка от экспорта черных металлов выросла с начала года на 38%, – Таможенная служба

Металлургические предприятия Украины в январе-апреле текущего года увеличили поступления от экспорта черных металлов на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $3,72 млрд с $2,69 млрд.

Согласно предварительным данным Государственной таможенной службы, на черные металлы за этот период пришлось 19,5% общего объема поступлений от экспорта товаров против 16,71% за первые четыре месяца прошлого года, передает Интерфакс-Украина.

В частности, в апреле поступления от экспорта черных металлов составили $1,05 млрд.

При этом Украина в январе-апреле текущего года нарастила импорт аналогичной продукции на 9,1% – до $324,15 млн. В апреле этот показатель составлял $109,91 млн.

Кроме того, Украина в январе-апреле 2021 года нарастила экспорт металлоизделий на 13% – до $332,46 млн. В апреле их поставлено на $96,39 млн.

За этот период импорт металлоизделий возрос на 13,7% – до $291,08 млн. В апреле их ввезено на $81,6 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом – до $7 млрд 690,38 млн. При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% – до $1,04 млрд.

Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% – до $904,53 млн. За год импорт металлоизделий снизился на 20% – до $879,69 млн.