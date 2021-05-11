Медведчук переоформил месторождение газа в Крыму при помощи российских властей, – следствие. ВИДЕО

Подозрение Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку сообщено по делу о государственной измене и покушении на завладение природными ресурсами по статьям 111 и 348 Криминального кодекса.

Как передает БизнесЦензор, об этом генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила на брифинге.

По словам Венедиктовой, в части завладения природными ресурсами речь идет о незаконной передаче оккупационным влстям в 2015 году документации на месторождение "Глубокое" на шельфе Крыма, запасы которого оцениваются в 38 млрд грн.

Она напомнила, что связанное с Медведчуком украинское ООО "Новые проекты" в 2012 году получило спецразрешение на использование месторождения "Глубокое".

После аннексии Крыма Медведчук, по мнению следствия, с 2015 года начал процесс незаконной передачи этих данных оккупационным властям при участии Тараса Козака, которого следствие считает подчиненным Медведчука, а также заместителя главы правительства РФ.

Венедиктова также обнародовала запись разговора Медведчука с российским чиновником о перерегистрации лицензии на месторождение в оккупированном Крыму. На записи к чиновнику обращаются "Дмитрий Николаевич", вероятно, речь идет о Дмирие Козаке, который в то время на должности вице-премьера курировал вопросы оккупированного Крыма.

Генпрокурор уточнила, что затем в период времени с 2015 по 2020 годов Медведчуком и Козаком проведена незаконная перерагистрация ООО "Новые проекты" (Украина) на ООО "Новые проекты" (РФ).

"При этом было в том числе получено от так называемого арбитражного суда республики Крым решение, которым фактически было признано местонахождение ООО "Новые проекты" на территории Крыма, хотя на самом деле предприятие было зарегистрировано в Киеве. Вследствие этого оккупантами проведена перерагистрация по российскому законодательству при содействии представителей оккупационных властей", – рассказала Венедиктова.

В свою очередь глава СБУ Иван Баканов уточнил, что непосредственно Медведчук написал письмо в отношении этого проекта российскому президенту Владимиру Путину, чем он легитемизировал оккупацию Крыма.

В 2016 году председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев личным распоряжением выдал лицензию на разработку и добычу углеводородов на аннексированном черноморском месторождении "Глубокое" малоизвестной российской компании "Новые проекты" до 2034 года. Компания была создана только в 2015 году и не имела никаких активов, кроме 60 тыс. рублей уставного капитала, отмечало Радио Свобода.

После перерагистрации компания Медведчука не смогла начать добычу на месторождении, поскольку его территория частично пересекалась с территорией российского полигона. Однако компания в своем письме просила Владимира Путина изменить границы полигона, а правки в письмо вносил лично Медведчук, добавила Венедиктова.

Глава СБУ Иван Баканов также сообщил, что в части расследования о госизмене, Медведчук передавал через Козака властям России данные об украинских военных подразделениях. Кроме того, Медведчук и Козак организовали схему вербовки граждан Украины в пользу РФ среди трудовых мигрантов.

Венедиктова и Баканов отметили, что пока что обнародована только часть материалов следствия.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины во вторник, 11 мая, провели обыски в особняке народного депутата (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"), лидера Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука, Тараса Козака и офисе партии ОПЗЖ. Медведчуку также сообщено о подозрении, однако его местонахождение пока не установлено.