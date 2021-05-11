Шахтерам выплатят 840 миллионов долгов по зарплате в ближайшие дни, – Минэнерго

Министерство энергетики достигло договоренностей с Министерством финансов относительно срочного погашения задолженности по заработной плате шахтерам за текущий год.

Согласно договоренности, средства на сумму 836,5 млн грн должны поступить на счета угледобывающих предприятий в ближайшие дни, сообщает пресс-служба Минэнерго..

"Министерство приветствует конструктивную позицию лидеров профсоюзов, направленную на сотрудничество и совместный поиск путей решения насущных вопросов. В то же время политизация и безосновательны протесты приводят к созданию искусственного кризиса и негативно сказываются на репутации отрасли", – сказано в сообщении министерства.

Ранее член комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным вопросам, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявлял, что шахтеры государственных шахт 12 мая планируют начать в Киеве бессрочную акцию протеста.

Основными требованиями горняков является погашение задолженности по зарплате, которая, по данным Независимого профсоюза горняков, на 1 апреля составляла 3,38 млрд грн.