Банки выдали кредиты по программе льготной ипотеки на 200 миллионов

По состоянию на 11 мая 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписаны 238 кредитных договоров на общую сумму 200,7 млн грн, как на первичном (28,66%), так и вторичном (71,34%) рынках.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Уполномоченными банками рассматриваются 517 заявок на участие в программе на общую сумму 455,47 млн грн, из которых 23,5% составляет первичный рынок и 76,5% - вторичный.

В программе задействованы 21 регион и город Киев. Согласно предоставленным гражданами заявок на получение кредитов самыми активными на прошлой неделе были:

Киев (36,16%)

Киевская область (26,71%)

Харьковская область (7,01%)

Львовская область (6%)

Ривненская область (3,95%)

Несмотря на карантин и предпраздничные дни, сохраняется тенденция развития программы. Прирост по сравнению с данными начале прошлой недели составляет:

+10% - количества кредитов и +10% - суммы кредитов;

+10% - количества заявок и +11% - суммы заявок.

14 уполномоченных банков, которые присоединились к госпрограммк, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала.