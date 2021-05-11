Банки выдали кредиты по программе льготной ипотеки на 200 миллионов
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Уполномоченными банками рассматриваются 517 заявок на участие в программе на общую сумму 455,47 млн грн, из которых 23,5% составляет первичный рынок и 76,5% - вторичный.
В программе задействованы 21 регион и город Киев. Согласно предоставленным гражданами заявок на получение кредитов самыми активными на прошлой неделе были:
- Киев (36,16%)
- Киевская область (26,71%)
- Харьковская область (7,01%)
- Львовская область (6%)
- Ривненская область (3,95%)
Несмотря на карантин и предпраздничные дни, сохраняется тенденция развития программы. Прирост по сравнению с данными начале прошлой недели составляет:
- +10% - количества кредитов и +10% - суммы кредитов;
- +10% - количества заявок и +11% - суммы заявок.
14 уполномоченных банков, которые присоединились к госпрограммк, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала.