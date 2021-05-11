Прокуратура проводит обыски в "Киевзеленбуде" по делу о реконструкции парков

Киевская городская прокуратура совместно проводит обыски в служебных помещениях КО "Киевзеленбуд" и в офисных помещениях подрядных предприятий в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции столичных парков на сумму более 30 млн грн.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

Согласно материалам следствия, ООО "Евротехнологии Групп", "Будмонтажсервис 1" и "Промбудмеханизация", в течение 2019-2020 годов на заказ Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленбуд" осуществляли работы по строительству и реконструкции парков отдыха в Киеве, а именно в парках "Наталка", "Совки", "Радуга", "Куреневский" и других.

При этом указанные подрядные организации, действуя в сговоре с должностными лицами КО "Киевзеленбуд", отмечали в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволяло уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

11 мая 2021 года на основании постановления суда по адресам проживания организаторов схемы, в офисных помещениях указанных предприятий, в том числе КО "Киевзеленбуд", начаты обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Киевское коммунальное объединение зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленбуд" основано на коммунальной собственности территориальной общины города Киев и подчиняется Департаменту городского благоустройства и сохранения природной среды исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).