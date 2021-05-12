SkyUp отказался от прав на 33 маршрута

Госавиаслужба Украины приказом №715 от 6 мая аннулировала права лоукостера SkyUp на полеты по 33 маршрутам из Киева, Львова, Одессы, Запорожья и Харькова за границу.

В документе указано, что права были отозваны на основании заявления авиакомпании, передает avianews.com.

В этот раз SkyUp отказался от рейсов из Киева в Попрад, Нюрнберг, Ганновер, Афины, Стокгольм, Варшаву, Мемминген, Амман, Дюссельдорф, Штутгарт, Кельн, Любляну, Копенгаген, Братиславу, Брно, Остраву и Гданьск

Из Львова лоукостер не будет летать в Мюнхен, Штутгарт, Братиславу, Амстердам и Прагу.

Также SkyUp отказался от прав на полеты из Одессы в Мюнхен, Афины, Ларнаку, Амстердам, из Запорожья - в Берлин, Штутгарт, Тель-Авив и Прагу, из Харькова в Братиславу, Тель-Авив и Прагу.

Другим приказом №719 от 6 мая Госавиаслужба уменьшила возможную частоту полетов SkyUp на рейсах из Киева в Ереван, Аликанте, Катанию, Римини, Болонью, Пальму-де-Майорку также на основании обращения авиакомпании.

Авиаперевозчики обычно добровольно отказываются от прав на маршруты, которые не считают перспективными. Это дает им возможность получить большие баллы при подаче заявки на другие более популярные направления. В конкурсе на маршруты Госавиаслужба учитывает, как авиакомпании использовали выданные ранее разрешения.

В апреле 2021 года SkyUp провел масштабную оптимизацию расписания рейсов в Европу из-за того, что туда все еще запрещены поездки туристам из Украины.