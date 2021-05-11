Зеленский подписал закон о специальных досудебных расследованиях

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования" №1422-ІХ, который Верховная Рада приняла 27 апреля 2021 года.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Этот документ призван обеспечить неотвратимость наказания граждан, совершивших уголовное преступление и скрывающихся от следствия в других странах или на временно оккупированных территориях Украины.

Согласно украинскому законодательству, чтобы начать в отношении беглеца специальное досудебное расследование или специальное судебное разбирательство, его должны объявить в международный розыск. Но Интерпол иногда отказывает Украине в объявлении в международный розыск отдельных лиц, мотивируя такие свои решения наличием признаков политического преследования. Суды в свою очередь связывают объявление в международный розыск с моментом выставления Интерполом "красной карточки" и, как следствие, отказывают в удовлетворении ходатайств о специальном досудебном расследовании.

Подписанный президентом закон изменяет подход и определяет два основания для осуществления специального досудебного расследования или специального судебного производства:

если подозреваемый объявлен в международный розыск;

если подозреваемый безосновательно уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда (при условии его надлежащего уведомления о таком вызове) и находится на территории государства-агрессора или на временно оккупированных территориях Украины.

Следственный судья может заочно арестовать такого подозреваемого.

Документ также определяет перечень статей Уголовного кодекса Украины, по которым может осуществляться специальное досудебное расследование. Судебное разбирательство в отношении обвиняемых в таких уголовных производствах может осуществляться при их отсутствии (in absentia). Исключением являются несовершеннолетние, скрывающиеся от следствия на временно оккупированной территории Украины, на территории государства-агрессора или объявленные в международный розыск.

Также закон вводит обязательную публикацию в общегосударственных СМИ и на официальном сайте Офиса генерального прокурора сведений о подозреваемых, в отношении которых начато специальное досудебное расследование, не позднее 24 часов после получения соответствующего постановления суда.

Если после начала специального судебного производства обвиняемый явился или был доставлен в суд, с этого момента судебное разбирательство продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекса Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.