"Укрзализныця" перевезла 840 тысяч пассажиров за майские праздники

Во время майских праздников и выходных поездами АО "Укрзализныця" воспользовались 840 263 пассажира.

Как сообщает пресс-служба компании, наиболее активным днем стало 30 апреля – поезда перевезли 96 тыс. пассажиров.

Отмечается, что на количественные показатели повлияло также назначение 26 дополнительных поездов, которые совершили 95 рейсов со средней заполненностью 83%.



"Чтобы обеспечить курсирование такого количества дополнительных поездов, "Укрзализныця" подготовила и выпустила в рейсы еще более 800 вагонов, почти вдвое увеличив общее количество подвижного состава", – говорится в сообщении.

Напомним, во время новогодних праздников "Укрзализныця" перевезла 280 тыс. пассажиров в пригородном сообщении и еще 196,1 тыс. пассажиров – в дальнем сообщении.