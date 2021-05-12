Фонд госимущества просит суд вернуть трубопровод окружения Медведчука государству

Фонд государственного имущества Украины обратился в суд с просьбой признать за государством право собственности на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

Как сообщает пресс-служба, Фонд также просит отменить государственную регистрацию права собственности ООО "ПрикарпатЗападтранс" и Юго-Западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов на указанное имущество.

В Фонде госимущества напоминают, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование действий эксперта, на основании недостоверных выводов которой суд в 2017 году отказал в признании права собственности на часть нефтепродпроводов "Самара-Западное направление" за государством.

Решением следственного судьи ВАКС от 23 февраля 2021 года запрещено распоряжение, отчуждение и использование объектами и линейными участками, которые непосредственно задействованы в обеспечении производственной деятельности упомянутого комплекса.

Напомним, в апреле Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), избрало победителем конкурса на передачу в управление части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" компанию "Укртранснафта".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" государству.

После этого суд арестовал часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которым управляла компания "Прикарпатзападтранс", связанная с окружением Виктора Медведчука. Имущество этой компании, включая дизтопливо в трубопроводе, передано на хранение государственной "Укртранснафте".

В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA гражданина Германии Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.