Прокуратура сообщила о подозрении замглавы коммунального предприятия "Спецжитлофонд" (обновлено)

Подольская окружная прокуратура Киева с киевским управлением спецрасследований Национальной полиции Украины проводят обыски в офисе КП "Спецжитлофонд" и в помещениях подрядных организаций в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения более 10,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Согласно материалам следствия, в 2018-20 годов между КП "Спецжитлофонд" и подрядным предприятием был заключен ряд договоров подряда на выполнение строительных работ. В ходе следствия установлено, что руководитель подрядной организации вступил в сговор с должностными лицами "Спецжитлофонда", которые подписали акты приема выполненных строительных работ без фактического их выполнения в полном объеме и качестве", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что 12 мая на основании постановления суда в помещениях "Спецжитлофонда", а также в офисах группы компаний, связанных с подрядной фирмой, начаты обыски с целью обнаружения доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Как уточнила впоследствии пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, по этому делу сообщено о подозрении действующему и бывшему заместителю директора КП "Спецжитлофонд", а также директору подрядной организации.

"По результатам следственных действий, начатых сегодня утром и в настоящее время продолжающихся в офисах коммунального предприятия "Спецжитлофонд" и подрядных фирмах, вручено уведомление о подозрении трем лицам, а именно: заместителю КП "Спецжитлофонд"; бывшему заместителю КП "Спецжитлофонд"; директору подрядной фирмы", – сообщила спикер прокуратуры на своей странице в сети Facebook.

Она уточнила, что указанные лица подозреваются в завладении средствами городского бюджета, которые выделялись на строительство и реконструкцию инженерных сетей в сумме почти 10,5 млн грн.

"Кроме того, в ходе обысков изъята финансовая документация и черновые записи. Следственные действия продолжаются", – добавила Максимец.

Как сообщалось, накануне Киевская городская прокуратура провела обыски в служебных помещениях КО "Киевзеленбуд" и в офисных помещениях подрядных предприятий в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции столичных парков на сумму более 30 млн грн.