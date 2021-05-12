Суды встали на сторону российского "Сбербанка" в споре с компаниями Коломойского

Апелляционный админсуд частично удовлетворил иск российского "Сбербанка" к Исполнительной службе Минюста и признал противоправными действия госисполнителя в сводном исполнительном производстве, в котором компании Игоря Коломойского и его партнеров на основании решения Арбитражного суда Гааги пытаются взыскать с РФ $159 млн компенсации за захваченную в Крыму недвижимость.

Соответствующее решение Шестой апелляционный админсуд принял 28 апреля, передает Finbalance.

В частности, суд признал незаконными требования госисполнителя предоставить детальную информацию о структуре собственности украинской "дочки" российского госбанка и о приобретении акций российского "Сбербанка" Российской Федерацией.

В сентябре 2020 года этот же суд удовлетворил заявление российского "Сбербанка" об обеспечении иска в этом деле и запретил государственным и частным исполнителям совершать любые действия, в т.ч. налагать арест, проводить описание или иные действия, направленные на обращение взыскания на акции и имущество украинской "дочки" "Сбербанка".

Согласно судебным материалам, госисполнитель получил заявление от одного из взыскателей с требованием наложить арест и обратить взыскание на 50% акций украинской "дочки" Сбербанка, которая была аргументирована тем, что Министерство финансов РФ стало владельцем 50% акций российского "Сбербанка", которому принадлежат 100% акций украинского АО "Сбербанк".

В рамках этого исполнительного производства компании Игоря Коломойского и его партнеров на основании решения Арбитражного суда Гааги пытаются взыскать с РФ $159 млн компенсации за их недвижимость, экспроприированную в Крыму.

Однако Шестой апелляционный админсуд решил, что компании, связанные с Коломойским, не имеют права выдвигать имущественные претензии именно к российскому "Сбербанку", хотя он и принадлежит должнику – российскому государству (оккупанту, стране-агрессору).

Ранее в рамках указанного исполнительного производства накладывался арест на 99,77% акций "Проминвестбанка", принадлежащие российской госкорпорации ВЕБ.РФ ("Внешэкономбанк"), которые в марте 2020 были проданы на бирже ПФТС за 268,7 млн грн, а в дальнейшем перепроданы Сергею Тигипко.

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Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева решением от 10 октября 2019 года снял арест со 100% акций "Сбербанка", "дочки" одноименного российского банка и обязал "Райфайзен Банк Аваль", как хранителя, снять запрет на осуществление учетных операций по соответствующему счету в ценных бумагах.

Суд обосновал свои действия тем, что акции "принадлежат по праву собственности именно ПАО "Сбербанк России", а не государству Российская Федерация", и отметил, что ранее в этом году кассацию на арест акции удовлетворил Верховный суд.

Напомним, "Сбербанк" безуспешно пытается продать дочерний банк в Украине после начала российской агрессии и введения украинскими властями санкций против российских госбанков. Ранее Национальный банк Украины не согласовал нескольких потенциальных покупателей актива.