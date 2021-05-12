Система автоматического контроля веса грузовиков готова к запуску, – Криклий

По состоянию на 11 мая, 37 комплексов автоматического габаритно-весового контроля (WIM-комплексов) подключены к Центру обработки данных "Укртрансбезопасности" и уже передают информацию о нарушениях габаритно-весовых норм. Следовательно, система автоматического ГВК уже готова к эксплуатации.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.

"Единственный эффективный способ преодоления перегруза – полная автоматизация процессов. И мы сделали все, что в нашей компетенции, для запуска автоматического ГВК", – сказал министр.

Криклий отметил, что для запуска системы все еще необходимо принятие во втором чтении законопроектов №3742 и №3743, которые на законодательном уровне закрепляют возможность фиксации нарушений габаритно-весовых параметров в автоматическом режиме.

По его словам, вышеуказанные законопроекты призваны, в первую очередь, решить ряд законодательных пробелов, которые сегодня тормозят эффективный габаритно-весовой контроль. В частности, предлагается предоставить возможность использовать автоматизированные комплексы для осуществления габаритно-весового контроля, расчет штрафов в автоматическом режиме, а также останавливать грузовые автомобили инспекторам "Укртрансбезопасности" без привлечения полиции.

"После принятия законодательных изменений мы не будем ограничиваться автоматическими комплексами "Взвешивание в движении" (WIM), которых установлено уже более 50. Наша цель – автоматизация всех комплексов, включая действующие стационарные ГВК", – добавил глава министерства.

Всего до конца текущего года Мининфраструктуры совместно с "Укравтодором" и "Укринфрапроектом" планирует установить более 100 WIM-комплексов. Все они будут подключены в Центр обработки данных ГВК.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении указанные законопроекты №3742 и №3743 в феврале.

Среди прочего, законопроектами предусмотрено повышение штрафов за перегруз, а также предоставляется право инспекторам "Укртрансбезопасности" сопровождать транспортное средство, которое имеет признаки нарушения норм весовых параметров, на расстояние до 50 км к ближайшему месту взвешивания для осуществления габаритно-весового контроля, а также запрета дальнейшего движения такого транспорта.