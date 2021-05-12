"Укрзализныця" назвала самые прибыльные пассажирские поезда в 2020 году

По итогам работы в 2020 году на пассажирских маршрутах дальнего следования самым прибыльным стал поезд №105/106 "Киев - Одесса" ("Черноморец"), который принес прибыль в размере 14,9 млн грн.

Об этом в пресс-службе АО "Укрзализныця" сообщили в ответ на запрос Українських новин.

По данным компании, на втором месте по прибыльности оказался поезд №725/726 "Киев - Харьков" (7,4 млн гривен), на третьем – поезд №037/038 "Киев - Запорожье" (4,9 млн грн), на четвертом – поезд №763/764 "Дарница - Одесса" (4,6 млн грн), на пятом – поезд №007/008 "Харьков - Одесса" (4,5 млн грн).

В то же время самыми убыточными для "Укрзализныци" в прошлом году поездами стали: №041/042 "Днипро - Трускавец" (-66,9 млн грн), №101/102 "Киев - Херсон" (-80,7 млн грн), №109/110 "Львов - Херсон" (-87,5 млн грн), №135/136 "Черновцы - Одесса" (-70,4 млн грн), №145/146 "Киев - Измаил" (-89,3 млн грн).

Как сообщалось, по данным "Укрзализныци", в 2019 году самым прибыльным поездом международного направления был Киев-Москва с показателем прибыли 145,2 млн грн. В пятерку самых прибыльных поездов также входили "Одесса - Москва", "Одесса - Перемышль", "Киев - Санкт-Петербург" и "Кривой Рог - Москва".

В свою очередь лидером среди внутренних направлений по прибыльности стал поезд Киев-Одесса с показателем прибыли 74,5 млн грн.