Нацбанк назначил нового главу департамента по управлению рисками

Национальный банк Украины (НБУ) по результатам конкурсного отбора назначил на вакантную должность директора Департамента риск-менеджмента Сергея Демиденко.

Как сообщает пресс-служба НБУ, он приступил к исполнению служебных обязанностей с 11 мая.

Новосозданному Департаменту риск-менеджмента в структуре Национального банка переданы соответствующие функции от Управления финансовых и операционных рисков и от Департамента сопровождения кредитов (функции по оценке залогового имущества).

Департамент входит в вертикали "Общий блок", руководство которым осуществляет непосредственном глава НБУ Кирилл Шевченко.

Сергей Демиденко работает в Национальном банке с 2017 года. С декабря 2019 года – заместителем начальника Управления финансовых и операционных рисков, с сентября 2020 года – исполнял обязанности начальника этого управления, а с ноября 2020 работал начальником Управления финансовых и операционных рисков Национального банка.

До работы в Национальном банке он в течение девяти лет работал в ПАО "Укрсоцбанк", в частности возглавлял управление рыночных рисков (2015-2017 годы).

Как сообщалось, начальник Управления финансовых и операционных рисков Национального банка Надежда Мешенко в конце сентября 2020 года завершила работу на должности, уволившись по собственному желанию вслед за целым рядом топ-менеджеров центробанка после смены его главы.

Напомним, в июле 2020 года Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".