Нацбанк аннулировал лицензии одной страховой компании и исключил из реестра двух брокеров

Национальный банк аннулировал у ОДО "Первая страховая компания" пять лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг, а также исключил из госреестра двух брокеров.

Соответствующее решение было принято 7 мая на основании заявления страховщика, сообщает пресс-служба регулятора.

Объем страховых премий "Первой страховой компании" за первый квартал составил 88 тыс грн, а стоимость активов – 66,1 млн грн. Доля рынка страховщика по страховым премиям составляла 0,003% от общего объема. Компания занималась страхованием ответственности перед третьими лицами.

Компания сообщила, что не имеет обязательств по договорам страхования/перестрахования, действующий договоров страхования и невыполненных обязательств перед страховальщиками.

Кроме того, Нацбанк исключил ООО "Страховой брокер "Эф Си Аф" и ООО "Страховой брокер "Симаркет" из государственного реестра страховых и перестраховых брокеров на основании их заявлений.