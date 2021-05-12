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Администратор государственных реестров запустил автоматическую регистрацию ФЛП

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Администратор государственных реестров запустил автоматическую регистрацию ФЛП
Государственное предприятие "Национальные информационные системы" (ГП НАИС) обновило программное обеспечение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и общественных формирований (далее - ЕГР).

Об этом сообщает пресс-служба НАИС.

Отмечается, что с помощью обновления была реализована возможность автоматической регистрации ФЛП через портал "Дія".

"Сегодня регистраторы в процессе онлайн-регистрации ФЛП выполняют чисто техническую функцию: проверяют достаточность направленной информации, переносят ее в ЕГР и регистрируют ФОП. Учитывая, что онлайн-заявки предоставляются через портал "Дія", наличие необходимой информации будет проверяться средствами программного обеспечения еще на этапе заполнения заявки", - отметил генеральный директор НАИС Алексей Бережной.

Он добавил, что таким образом реализация в ЕГР автоматической регистрации ФЛП снимет часть нагрузки с регистраторов (около 450 регистраций в Украине осуществляется ежедневно) и ускорит предоставление услуги. В 2020 году регистрация ЧП в среднем занимала более четырех часов с момента подачи онлайн-заявки.

Напомним, Кабмин решил запустить экспериментальный проект, который даст возможность получать регистрационные услуги по созданию физлица-предпринимателя (ФЛП) без участия государственного регистратора.

Эксперимет будет длится два года. После авторизации и подачи заявки на открытие ФЛП через портал "Дія", эта заявка передается в Единый госреестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований для проведения госрегистрации ФЛП. Вся проверка данных будет проходить в реестрах без участия людей.

Ранее, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в 2020 году 40% предпринимателей открыли ФОП онлайн. По его словам, более 275 тыс. украинцев успешно воспользовались услугами для предпринимателей. Также министр отметил, что онлайн-услуги для ФЛП потенциально экономят до 255 млн грн. Кроме того, 81% пользователей признает эффективность услуг в борьбе с коррупцией.

Джерело:  НАИС
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