Кабмин принял решение о создании Бюро экономической безопасности

Кабинет министров на заседании в среду, 12 мая, принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время выездного заседания Кабмина в Чернигове.

Как уточнил глава правительства, постановление принято с доработкой на протяжении одного дня.

Шмыгаль напомнил, что Бюро экономической безопасности получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в отрасли экономики.

"Это один из финальных шагов на пути ликвидации налоговой милиции, это окончание времен силового давления на бизнес, это окончательный конец "маски-шоу", – подчеркнул премьер.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон "О Бюро экономической безопасности Украины" 28 января. Новый орган должен сконцентрировать функции по расследованию экономических преступлений, забрав их у налоговой милиции, Нацполиции и СБУ.

При этом депутаты продлили работу налоговой милиции еще на полгода, так как ее полномочия должны были прекратиться вместе в вступлением в силу закона о Бюро экономической безопасности.