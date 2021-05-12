Кабмин принял решение о создании Бюро экономической безопасности
Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время выездного заседания Кабмина в Чернигове.
Как уточнил глава правительства, постановление принято с доработкой на протяжении одного дня.
Шмыгаль напомнил, что Бюро экономической безопасности получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в отрасли экономики.
"Это один из финальных шагов на пути ликвидации налоговой милиции, это окончание времен силового давления на бизнес, это окончательный конец "маски-шоу", – подчеркнул премьер.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон "О Бюро экономической безопасности Украины" 28 января. Новый орган должен сконцентрировать функции по расследованию экономических преступлений, забрав их у налоговой милиции, Нацполиции и СБУ.
При этом депутаты продлили работу налоговой милиции еще на полгода, так как ее полномочия должны были прекратиться вместе в вступлением в силу закона о Бюро экономической безопасности.