"Укрзализныця" вернула 250 миллионов за билеты на отмененные рейсы

"Укрзализныця" вернула средства всем пассажирам, которые обратились за возмещением стоимости билетов на отмененные рейсы с начала карантина. Так, с 14 марта 2020 года до 11 мая 2021 года было возвращено почти 708 тыс. проездных документов на общую сумму 250 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

"Пандемия коронавируса и карантин, который начался в марте прошлого года, без преувеличений нанес сильный удар транспортной отрасли Украины и всей экономике. Однако, несмотря на трудности, "Укрзализныця", как и обещала, вернула средства всем пассажирам, которые обратились за возмещением стоимости билетов на отмененные рейсы. В полной стоимости и без взимания дополнительных сборов", - прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он также добавил, что впервые за последние 12 месяцев "Укрзализныце" удалось достичь положительного финансового результата - 35 млн грн прибыли по итогам апреля текущего года.

По сообщению "Укрзализныци", всего на момент закрытия продажи билетов на поезда отправлением с 18 марта 2020 года количество оформленных проездных документов составило 743 959 единиц на сумму 262 млн грн. В период с 14 марта 2020 года по 11 мая 2021 года всего было возвращено 707 928 проездных документов на общую сумму 250 млн грн.

Вместе с тем, по состоянию 12 мая, общая сумма оформленных проездных документов на поезда отправлением с 18 марта 2020 года по 31 мая 2020 года, что еще могут быть возвращены, составляет 11,89 млн грн. Для обеспечения претензионного возврата проездных документов по обращениям граждан филиалу "Укрзализныця ""Пассажирская компания" было выделено 10,5 млн грн.