Кабмин принял решение для получения миллиардов от "Нафтогаза"

Кабинет министров на заседании в среду, 12 мая, внес изменения в порядок расчета госкомпаниями резерва сомнительных долгов.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий проект постановления, подготовленный Министерством финансов, был принят по процедуре без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к документу, действующими нормами субъектам хозяйствования государственного сектора экономики запрещено включать в расчет резерва сомнительных долгов суммы текущей дебиторской задолженности со сроком возникновения до полутора лет.

Однако ряд предприятий, в том числе публичные акционерные общества, которые осуществляют деятельность в добывающих отраслях, составляют финансовую отчетность по международным стандартам, учитывая классификацию задолженности по стадиям уровня риска, указывает Минфин.

В связи с этим постановлением устанавливается классификация задолженности по уровням риска с целью "унификации механизма проведения субъектами хозяйствования государственного сектора экономики оценки и расчета резерва сомнительных долгов с учетом норм международных стандартов финансовой отчетности".

В частности, постановлением вводится расчет резерва сомнительных долгов на основании проведенной оценки сомнительности дебиторской задолженности (кредитного риска или риска дефолта, то есть невыполнение контрагентом обязательств). Причем такая оценка должна будет "учитывать платежеспособность отдельных дебиторов и результаты претензионно-исковой работы по ним".

Предполагается, что дебиторская задолженность для расчета резерва сомнительных долгов будет признаваться сомнительной только при наличии одного из следующих факторов:

наличия объективных свидетельств неплатежеспособности контрагента по договорным обязательствам, по которым просрочено выполнение такого обязательства (при этом субъектом хозяйствования государственного сектора экономики ведется претензионно-исковая работа в отношении такого контрагента);

отсутствия поступления оплаты от дебитора в течение 365 дней.

При этом величина резерва сомнительных долгов определяется из суммы сомнительной дебиторской задолженности, скорректированной на коэффициенты риска по факторам, влияющим на риск невыполнения обязательств.

Как отмечает Finbalance, изменение правил формирования резервов госкомпаниями может привести, по крайней мере, к частичному расформированию сформированных "Нафтогазом" резервов и соответственно к перечислению дополнительных поступлений в госбюджет от налога на прибыль и дивидендов, которые должен будет оплатить "Нафтогаз".

Как сообщалось, бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев называл реальной причиной своего увольнения накопленные на счетах компании $2 млрд свободных денежных средств.

Он также отмечал, что в последнее время у компании была "очень тяжелая беседа" с Минфином, "который нас обвинял, что мы какие-то деньги прячем и что-то не показываем", так как на Едином казначейском счету средств было существенно меньше, чем у "Нафтогаза".

Накануне увольнения Коболев и правление "Нафтогаза" презентовали финпоказатели компании за 2020 год, согласно которым компания получила убыток в размере 19 млрд грн. При этом компания создала резервы по сомнительным долгам на 42,6 млрд грн.