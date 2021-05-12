Кабмин одобрил изменения в Налоговый кодекс на 60 миллиардов

Кабинет министров на заседании в среду, 12 мая, одобрил законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, который призван увеличить поступления госбюджета на 60 млрд грн в год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Основной целью этих изменений является обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений. Достичь этого мы планируем путем противодействия схемам по уклонению от налогообложения, создания прозрачной конкурентной среды, повышения эффективности использования экономических ресурсов страны", – пояснил во время представления законопроекта министр финансов Сергей Марченко.

По оценке Минфина, принятие законопроекта будет способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере более 60 млрд грн в год.

В том числе предлагается повысить ставки акцизного налога на алкогольные напитки, отдельные ставки экологичного налога, рентной платы за счет их повышения на уровень инфляции в 2020 году (5%), а также на уровень повышения цен производителей промпродукции (14,5%), что должно обеспечить дополнительные поступления бюджета на 1,6 млрд грн.

Кроме того, предложено запретить производителям табачных изделий формировать запасы продукции перед плановым повышением акциза, за счет чего планируется дополнительно собрать 1,5 млрд грн в год. Еще 1,9 млрд грн должен обеспечить перенос на производителей и импортеров уплаты 5% акцизного налога с максимальной розничной цены табачных изделий.

Законопроект также предусматривает повышение базы налогообложения для расчета рентной платы, что должно обеспечить поступления на 3 млрд грн в год.

Также законопроектом предложено ограничить возмещение НДС для посредников по продаже потребительских товаров и при экспорте сельхозтоваров ряда товарных групп, что позволит оставить в госбюджете ресурс на сумму 3 млрд грн.

Кроме того, предусмотрено введение минимального налогового обязательства с 1 гектара сельхозземель в размере 4,5% нормативно-денежной оценки. За счет этого планируется дополнительно собрать в бюджет 10,3 млрд грн.

Законопроектом также предусматривается ряд мер, направленных на упрощение взыскания задолженности по уплате налогов, а также введение налогообложения земельных участков, которые используются без надлежащего оформления.

В Минфине отмечают, что законопроект содержит и ряд норм, направленных на улучшение условий для ведения бизнеса. Также для предпринимателей и граждан законопроектом предлагается освобождение от НДФЛ средств государственной поддержки, полученной от Фонда развития предпринимательства или Фонда развития инноваций (государственные программы "Доступная ипотека 7%" и "Доступные кредиты 5-7-9%").