Транзит сжиженного газа через Украину сократился с начала года

Объем транзита сжиженного углеводородного газа (СУГ) по территории Украины в январе-апреле 2021 года сократился на 1%, до 207,8 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (209,5 тыс. тонн).

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

Транзит СУГ в Восточную Европу по железной дороге сократился на 7%, до 160,3 тыс. тонн, но вырос - через украинские порты - на 28,5%, до 47,5 тыс. тонн.

Свыше 99% всего транзита пришлось на российский СУГ: в январе-апреле 2021 года его транзит вырос на 2,4%, до 206,1 тыс. тонн.

Весь морской транзит российского газа пришелся на порт в Измаиле - в январе-апреле он составил 47,4 тыс. тонн, что на 40% больше аналогичного периода 2020 года (33,8 тыс. тонн). По сравнению с январем-апрелем 2020 года транзит СУГ производства РФ через украинские порты вырос на 28%.

Остальные 160 тыс. тонн российского СУГ транзитом транспортированы по железной дороге. Основной объем - 110,7 тыс. тонн - направлен в Польшу, еще 34 тыс. тонн - в Венгрию, 10,4 тыс. тонн - в Молдову, 2,9 тыс. тонн - в Румынию, 2 тыс. тонн - в Сербию.

Транзит белорусского СУГ через Украину в январе-апреле составил 1,6 тыс. тонн. Весь этот объем был отправлен в направлении Венгрии.

По итогам 2020 года транзит сжиженного газа через территорию Украины составил 519 тыс. тонн, что на 25% меньше, чем в 2019 году.