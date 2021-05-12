Газовые сети 6 тысяч многоэтажек на Прикарпатье остались без обслуживания

На Прикарпатье газовые сети в 5 961 многоквартирном доме никто не обслуживает, хотя законом предусмотрена ​​ответственность владельца, ОСМД или управляющего за отсутствие обслуживания внутридомовых газовых сетей и газового оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Ивано-Франковскгаз".

По данным компании, в области насчитывается около 1486 домов, которые вообще не имеют балансодержателя и в которых не созданы ОСМД, больше всего их в Ивано-Франковске и Калуше – 1369. В результате тысячи километров внутридомовых сетей находятся в неконтролируемом состоянии, что может привести к аварийности.

В соответствии с Кодексом газораспределительных систем, газовые сети внутри многоквартирного дома принадлежат его совладельцам, в индивидуальном доме – его хозяину, в офисах или в общественных сооружениях – юридическому лицу, являющемуся собственником. Это касается всего газового оборудования внутри или за пределами дома к точке разграничения. Для многоэтажного жилья такой точкой, как правило, является задвижка на вводе газовой трубы в дом.

"Если нет актов разграничения и заключенного договора на обслуживание сетей, наша компания не имеет юридических оснований их обслуживать. Без регулярного обслуживания, сети, особенно в старом жилом фонде, становятся непригодными для эксплуатации", – пояснил директор по капитальному строительству АО "Ивано-Франковскгаз" Александр Мандрык.

После подписания акта разграничения, балансодержатель или владелец должен заключить договор на обслуживание сетей. Это может быть газораспределительная компания, для прикарпатцев АО "Ивано-Франковскгаз", так и специализированные организации, имеющие разрешение от Гоструда на проведение таких работ.

Стоимость услуг по техническому обслуживанию определяется индивидуально и зависит от имеющихся газовых приборов в квартире и количества квартир в доме. Заключить договор с газовой компанией потребители природного газа могут в "104.ua Клиентское пространство".

В "Ивано-Франковскгаз" призывают потребителей не пренебрегать своей безопасностью и своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газовых сетей.