Минэкономики начало публиковать цены на газ в энергетических единицах

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины начало публикацию средней цены импорта природного газа в энергетических единицах (кВт-ч) вместо кубометров.

Об этом свидетельствуют данные на сайте министерства.

Согласно им, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в апреле 2021 года составила $24,15 или 675,28 грн за тыс. кВт-ч).

В учетом коэффициента пересчета около 10,6 кВт-ч/куб. м, применяемый словацким оператором Eustream на точке Будинце в апреле, средняя цена импорта в Украину в минувшем месяце составила около $256 за тыс. куб. м, отмечает Интерфакс-Украина.

По данным Минэкономики, импорт природного газа в Украину в марте 2021 года осуществлялся по средней цене $209,66 (5 820,6 грн) за тыс. куб. м.

Как сообщалось, ранее в "Нафтогазе" отмечали, что из-за правовой несогласованности в новом механизме расчета средней таможенной стоимости импортного газа госбюджет может в мае недополучить 2 млрд грн налогов.

Так, согласно требованиям налогового законодательства, рента за газодобычу рассчитывается компаниями от средней таможенной стоимости импортного природного газа. До 1 апреля средняя таможенная стоимость импортного газа – импортный паритет – обозначалась в гривнях и долларах за тысячу кубометров. Однако, согласно новой редакции закона "О таможенном тарифе Украины", который вступил в силу 1 апреля, импортный природный газ теперь будет определяться в новой единице измерения – в тысячах кВТ-ч вместо тысяч кубометров как ранее.

Напомним, Энергетическая таможня с апреля 2021 года начала учет газа в единицах энергии (кВт-ч) в соответствии с законом "О таможенном тарифе" от 4 июня 2020 года.