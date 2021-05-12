Кабмин выделил 59 миллионов на создание лаборатории по контролю качества вакцин
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, на эти цели в госбюджете предусмотрено 58,6 млн грн.
"Создание современной специализированной лаборатории для работы с инфекционными материалами позволит разрабатывать достаточное количество диагностикумов, генного инструментария и прототипов вакцин, а также контролировать их качество", – сказано в сообщении.
Согласно решению правительства, бюджетные средства будут направлены на:
создание на базе Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины современной специализированной лаборатории для работы с инфекционными материалами;
приобретение новейшего и модернизацию существующего научного оборудования с целью оснащения специализированной лаборатории;
аккредитацию специализированной лаборатории для работы с инфекционными материалами.