Кабмин готовится взять под контроль оборот криптовалют до конца года
Соответствующие планы содержатся в принятом на правительственном заседании 12 мая проекте постановления "Об основных направлениях развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма до 2023 года", передает Интерфакс-Украина.
Согласно проекту постановления, план мер по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, предусматривает усовершенствование законодательства в сфере финмониторинга, повышение деятельности правоохранительных органов в этом направлении, а также международное сотрудничество по борьбе с отмыванием таких доходов.
Так, до 2023 года предусматривается введение автоматического обмена информацией в электронном виде между правоохранительными, разведывательными органами и Госфинмониторингом.
Кроме того, Минфин, Минэкономики, Госфинмониторинг и ФГИ обязаны сопровождать в Верховной Раде рассмотрение законопроекта относительно брокерской деятельности в сфере недвижимости до принятия его в целом.
В плане также содержтся намерение усовершенствовать законодательную базу по регулированию работы казино и азартных игр.