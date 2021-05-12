Кабмин утвердил план реализации стратегии регионального развития

Кабинет министров на заседании 12 апреля утвердил План мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Государственной стратегии регионального развития на 2021-2027 годы.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий, плану содержит 207 мероприятий и охватывает 34 из 39 направлений стратегии.

"Этот документ конкретизирует действия государства по реализации региональной политики, определяет сроки и ответственных за выполнение мероприятий, а также индикаторы оценки результативности их выполнения", – сказано в сообщении.

Согласно документу, индикаторами выполнения мероприятий станет принятие десятков законопроектив и актов правительства. В частности, проекты законов Украины должны быть разработаны для внедрения системы стратегического планирования, развития индустриальных парков, внедрения мероприятий по энергоэффективности.

Правительство, со своей стороны, должено принять акты для создания онлайн-платформы (ГИС-система) мониторинга и оценки развития регионов и общин, прозрачности планирования и контроля использования природных ресурсов, улучшения жилищного обеспечения ветеранов войны и членов их семей, проведения мониторинга и оценки эффективности деятельности председателей областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, разработки и утверждения нового государственного стандарта дошкольного образования, повышения доступности оказания медицинской помощи с применением телемедицины.