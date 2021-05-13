Французская Alstom готова локализовать в Украине до 35% производства, – министр

Французский концерн Alstom готов повысить уровень локализации в контракте на поставку электровозов в Украину.

Об этом сообщил министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр в интервью Интерфакс-Украина.

"Например, что касается контракта на поставку электровозов, Alstom готов локализовать в Украине до 35% производства и обслуживания. В начале обсуждения Alstom планировала локализовать около 20% производства в Украине. Мы поняли, что этого было недостаточно. Это яркое свидетельство нашей готовности учитывать законный запрос украинских властей", - сказал Ле Мэр.

Он подчеркнул, что Франция полностью понимает просьбу президента Украины Владимира Зеленского, который хочет, чтобы французские компании, участвующие в контрактах с Украиной, разместили значительную часть своих производств в Украине.

"Это вполне законное требование, и мы поступили соответствующим образом", - добавил Ле Мэр.

Министр отметил, что у Франции долгая история с Украиной, и он полон решимости открыть новую главу этого долгого пути с экономической точки зрения.

"В Украине существует значительная сеть французских компаний: сейчас в стране создано 160 французских компаний, в которых работают 30 тыс. человек. Это делает французские компании ведущими международными работодателями в Украине. Мы также хотим укрепить наши связи в очень конкретных секторах: коммунальные услуги с распределением питьевой воды, энергетика, инфраструктура и транспорт, такие как поезда, здравоохранение и, конечно же, сельское хозяйство. Во всех этих областях, я думаю, есть возможности для углубления и расширения отношений", - рассказал Ле Мэр.