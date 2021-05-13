США отменят санкции против китайского производителя смартфонов Xiaomi

США согласились устранить китайскую компанию Xiaomi из перечня компаний, находящихся под санкциями.

Об этом говорится в соответствующих документах американского суда, передает Голос Америки.

В январе, во время президентства Дональда Трампа в США, компания была включена в перечень "Военных компаний Коммунистической партии Китая", что предполагает необходимость для американских инвесторов вывести свои средства из компании до ноября.

Xiaomi отрицает свою связь с китайскими военными и Коммунистической партией. Компания подала в суд на Министерство обороны США. Американский суд в предыдущем тексте постановления назвал решение Пентагона "произвольным".

Теперь, по данным суда, Xiaomi и Пентагон "договорились, что окончательное решение об устранении включения Xiaomi Corporation в перечень военных компаний Коммунистической партии Китая уместно".

Ожидается, что вопрос будет урегулирован между сторонами до 20 мая после переговоров.

Xiaomi - третья в мире компания по производству смартфонов. Под санкциями США уже на протяжении 18 месяцев находится и другой гигант китайских телекоммуникационных технологий - компания Huawei.