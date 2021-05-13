Почти 140 тысяч клиентов "Николаевгаза" используют "Личный кабинет"

С 2015 года 138,5 тыс. николаевцев создали "Личный кабинет" на сайте 104.ua.

Как сообщает пресс-служба АО "Николаевгаз", за первый квартал 2021 года проведено 10,7 тыс. новых регистраций.

Отмечается, что с распространением коронавируса онлайн-сервис приобрел особую популярность, поскольку позволяет круглосуточно дистанционно управлять своим лицевым счетом.

Кроме того, на сайте можно ознакомиться с балансом и историей начислений за газ и его распределение (доставку), узнать сумму долга или переплаты, проанализировать потребление газа за год в разрезе месяцев, передать показания счетчика и сразу оплатить. Также доступна услуга обратной связи с оператором, который готов проконсультировать по любому газовому вопросу.

"В этом году мы обновили интерфейс личного кабинета, расширив его возможности. Теперь, пользователь может присоединить к своему аккаунту до 25 лицевых счетов и таким образом позаботиться о своих близких и родных, которые живут отдаленно", – добавила начальница Николаевского управления клиентского сервиса ООО "104.ua" Юлия Давидчук.

В пресс-службе напомнили, что также был создан ряд дополнительных онлайн-сервисов, которые дублируют основные функции личного кабинета, позволяя при этом пользоваться любым девайсом – компьютером, планшетом или смартфоном. Это мобильные приложения 104 Mobile и 104 Mobile Light, а также чат-боты 7104ua в Вайбер и Телеграмм.

В "Николаевгазе" отметили, что Вайбер-бот является вторым по популярности сервисом. Им пользуются почти 37,5 тыс. потребителей газа Николаевщины. Его особенностью является возможность передавать показания счетчика с помощью фото. Такой способ делает невозможным допущение ошибок при наборе цифр вручную и гарантирует точность в начислениях за потребленный газ.

АО "Николаевгаз" - газораспределительная компания, осуществляющая свою деятельность на территории Николаевской области в сотрудничестве с брендом РГК.

Региональная Газовая Компания - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

АО "Николаевгаз" эксплуатирует 8,7 тыс. км газопроводов и обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области. Клиентами компании являются более 349 тыс. бытовых потребителей Николаевской области, а также 2,8 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

В 2020 году АО "Николаевгаз" доставило своим клиентам 421,5 млн куб. м газа.