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Фонд госимущества выставил на продажу Караванский спиртзавод за 23 миллиона

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Фонд госимущества выставил на продажу Караванский спиртзавод за 23 миллиона
Фонд государственного имущества объявил об аукционе по приватизации отдельного имущества Караванского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт".

Как сообщает пресс-служба Фонда, онлайн-торги состоятся 7 июня.

Предприятие было основано в 1837 году и прошло модернизацию в 2019 году. Активы сосредоточены в двух селах на Харьковщине: Караван и Барчаны.

В объект приватизации входят здания и сооружения общей площадью 11980, кв. м, среди которых административный и производственные корпуса, склады, мастерские, углекислотный цех, спиртохранилища, зернохранилища и прочее. Также имеется основное технологическое оборудование, и все необходимые коммуникации: водоснабжение, электроснабжение, канализация и подъездные пути.

Всего в перечне имущества, выставленного на аукцион, указано 668 наименований.

Общая площадь земельных участков – 78,5 га. Стартовая цена актива составляет 23 100 540 грн.

Фонд отметил, что всего на приватизацию государство выставит 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".

Джерело:  Фонд госимущества
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