Турция отменила ПЦР-тесты для украинских туристов, – Минкульт

С 15 мая пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно будет предъявлять результаты ПЦР-теста, турецкое правительство отменило соответствующие обязательства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"Декларация о намерениях, которую в начале мая подписали Украина и Турция, имеет первые результаты. Мир уже не будет таким, как раньше. Однако, если мы можем, придерживаясь норм безопасности, хотя бы частично возвращаться к привычных реалиям, – этим нужно пользоваться", – отметил глава ведомства Александр Ткаченко.

Согласно турецкому сообщению авиаперсоналу (NOTAM) относительно рейсов в Турцию, решение вступит в силу 15 мая в 00:00 по киевскому времени.

Отмена тестирования также состоится для пассажиров из Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

Как сообщалось, 27 апреля Украина и Турция подписали меморандум об усилении сотрудничества в туристической отрасли. Благодаря документу, страны могут упростить правила пересечения границы для граждан обоих государств, а также увеличить количество авиарейсов между государствами.