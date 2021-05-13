"Приватбанк" продал на аукционе 38 нефтебаз за 160 миллионов

Государственный банк "Приватбанк" продал через электронный аукцион OpenMarket 38 нефтебаз на общую сумму 160,79 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, сумма дополнительно заработанных средств для банка составила 48,16 млн грн.

Дороже всего была продана нефтебаза во Львовской области, с. Мостиска Вторые. Цена продажи составила 31,9 млн грн.

В то же время нефтебазу в Коростене на Житомирщине продали с наибольшим ростом цены (620%) – за 21,8 млн грн.

"Всего за время сотрудничества для финучреждения было продано 468 лотов и заработано 750 млн грн. "Приватбанк" стал вторым по сумме продаж учреждением на OpenMarket, которые реализовуют активы в рамках добровольной продажи", – отметил гендиректор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро.

Ранее в "Приватбанке" уточнили, что на балансе банка находится 66 нефтебаз, которые стали его собственностью по договорам ипотеки.

"Объекты, которые предлагаются к продаже, получены банком в 2016 году от бывших собственников (группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, – ред.) в счет погашения кредитов связанных компаний, и соответственно банк ожидает спроса на указанные объекты по стоимости, приобретенной в 2016 году", – сообщили в банке.